12 شهيداً بقصف لطائرات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان شمال غزة

الوكيل الإخباري - استشهد 12 فلسطينياً وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال لعدد من المنازل، في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنين اثنين استشهدا جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفاخورا شمالي القطاع.



واستشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف استهدف عدة منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة.



كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب العديد بجروح بقصف للاحتلال على عدد من المنازل في مخيم جباليا شمالي القطاع.



وأكدت المصادر، أن امرأة وطفلتين استشهدوا في استهداف لطائرات الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني، ولا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.