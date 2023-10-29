الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

صحيفة عبرية: الإسرائيليون لا ينامون.. الطلب على الأدوية النفسية يرتفع 30%

شاهد بالفيديو - كتائب القسام تقصف تل أبيب

الاحتلال يلقي منشورات بائسة للتأثير على الغزيين -صورة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الاتصالات والإنترنت تعود تدريجيا إلى غزة

التربية الفلسطينية: 2000 طالب و70 من الكادر التعليمي استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان

السماح بإدخال الدفعة السابعة من المساعدات لغزة عبر معبر رفح

اللجان النيابية تنتخب رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها - أسماء

حماس: الاحتلال سيضطر للتعامل مع ملف الأسرى في آخر المطاف

عاجل

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

الأحد، 29-10-2023 10:35 ص

12 شهيداً بقصف لطائرات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان شمال غزة

20231021050555


الوكيل الإخباري - استشهد 12 فلسطينياً وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال لعدد من المنازل، في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنين اثنين استشهدا جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفاخورا شمالي القطاع.


واستشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف استهدف عدة منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة.


كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب العديد بجروح بقصف للاحتلال على عدد من المنازل في مخيم جباليا شمالي القطاع.


وأكدت المصادر، أن امرأة وطفلتين استشهدوا في استهداف لطائرات الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني، ولا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قصصصص

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

25

صحيفة عبرية: الإسرائيليون لا ينامون.. الطلب على الأدوية النفسية يرتفع 30%

ننن

شاهد بالفيديو - كتائب القسام تقصف تل أبيب

5 (7)

الاحتلال يلقي منشورات بائسة للتأثير على الغزيين -صورة

اقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

1

الاتصالات والإنترنت تعود تدريجيا إلى غزة

أخبار متعلقة
b924373e12074e882aace2abfd778f941e4a94ca

استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنزلين في حي الزيتون وخان يونس

999

هيئة البث الإسرائيلية تكشف سيطرة المقاومة على 20 مستوطنة و11 معسكرا

كك

حفيدة الأسيرة المسنة لدى المقاومة تكشف معلومات جديدة

65231c444c59b701e1110592

مسؤول في المقاومة الفلسطينية يكشف مفاجأة عن الأسرى الإسرائيليين

6521a05d423604741d7ea950

الاعلام العبري: قائد كبير في الجيش الإسرائيلي أسير لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

652310256ae4e

كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة كبيرة من الأسرى العسكريين الإسرائيليين