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الثلاثاء، 10-10-2023 10:59 ص

5 شهداء بينهم رضيع وامرأة بقصف طائرات الاحتلال

ظظ


الوكيل الاخباري - استُشهد 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

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وأوضحت مصادر طبية، أن من بين الشهداء رضيع وامرأة، وشهيدين جرى إخراجهما من تحت الأنقاض منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة للصحفي هشام النواجحة متأثرا بجروحه التي أصيب بها فجر اليوم.


وفي بيت حانون شمال القطاع، أغارت الطائرات الحربية على أهداف قرب معبر بيت حانون، كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية من 5 طوابق في حي القصاصيب غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مخلّفة عددا من الإصابات.


وفا


 




 

 


 

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