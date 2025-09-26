شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال عددا من المخيمات في قطاع غزة

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة، عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة واستهداف تجمعات الفلسطينيين بالقرب من منطقة "نتساريم" جنوب منطقة وادي غزة.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين ، إضافة لعشرات المفقودين تحت الأنقاض جراء تدمير طائرات الاحتلال عددًا من منازل الفلسطينيين على رؤوس سكانها في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة فجر اليوم الجمعة.
