الجمعة 2025-09-26 01:35 م
 

شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال عددا من المخيمات في قطاع غزة

الجمعة، 26-09-2025 09:58 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، فجر اليوم الجمعة، بعد قصف طيران الاحتلال عددا من المخيمات في قطاع غزة الذي يتعرض لجرائم منذ حوالي عامين.اضافة اعلان


وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة، عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة واستهداف تجمعات الفلسطينيين بالقرب من منطقة "نتساريم" جنوب منطقة وادي غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين ، إضافة لعشرات المفقودين تحت الأنقاض جراء تدمير طائرات الاحتلال عددًا من منازل الفلسطينيين على رؤوس سكانها في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة فجر اليوم الجمعة.
 
 
