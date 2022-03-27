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الأحد، 27-03-2022 10:15 ص

الضمان يكشف بشأن رفع رسوم الدخان لتغطية تكاليف التأمين الصحي

عتعع


الوكيل الإخباري - رصد - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، أن ما قيل عن رفع الرسوم على الدخان لتغطية تكاليف التأمين الصحي، هو مجرد شرح للممارسات العالمية الخاصة في هذا المجال. اضافة اعلان


ونفى المجالي، خلال برنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الأحد، وجود قرار حول رسوم الدخان أو أن يكون هذا الطرح ضمن مشروع القانون، مؤكداً على أن القرار بيد الحكومة لبيان آلية وقيمة مساهمتها. 

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة، خلال ندوة اقيمت أمس السبت، إن الممارسات العالمية تعمل على زيادة الرسوم على منتجات التبغ حتى تُدّفع لصالح تغطية نفقات للتأمين الصحي. 

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