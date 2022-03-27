تأمين صحي الضمان الإجتماعي بانتظار قرار الحكومة

الوكيل الإخباري - رصد -قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن مشروع تعديل القانون الذي يتضمن البدء بتطبيق التأمين الصحي الخاص بالمؤسسة جاهز تماماً.



وبيّن المجالي، خلال برنامج الوكيل عبر راديو هلا، أن الحكومة حتى الآن ما زالت تدرس آلية مساهمتها في التأمين لحين اتخاذ القرار.

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