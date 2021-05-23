الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 07:52 ص

تحت عنوان "برداً وسلاماً يا فلسطين"

انطلاق اليوم الإذاعي المفتوح لجمع التبرعات لفلسطين

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الوكيل الإخباري - تقيم مجموعة الراية الإعلامية تحت عنوان "برداً وسلاماً يا فلسطين"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبمشاركة النقابات المهنية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية ، اليوم يوماً مفتوحاً لجمع التبرعات للأشقاء في فلسطين.
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للمشاركة في حملة التبرع:
اسم الحساب: الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية
اسم البنك: بنك الاتحاد
الفرع: الوحدات
العملة: الدينار الأردني
سويفت كود:  UBSIJOAXXXX
رقم الحساب: 0040/10/16599/15107


رقم الايبان:  JO 05 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 07
 
اسم الحساب: الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية
اسم البنك: البنك الاسلامي الاردني
الفرع: الشميساني
العملة: الدينار الأردني
رقم الحساب: 25061
رقم الايبان:  JO 46 JIBA 0020 0000 2506 1410 4000 05

إي فواتيركم:efawateercom.jo
أو من خلال التبرع المباشر في مقر الهيئة والكائن في خلدا ، شارع سعيد بينو ، بناية رقم 4 
أو في مبنى مجموعة الراية الإعلامية والكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، بناية رقم 14


 




 

 


 

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