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الثلاثاء، 23-01-2024 09:56 ص

صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اعتقالات الاحتلال بالضفة امتداد لمجازره وعدد الأسرى يقترب من 10 آلاف

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الوكيل الإخباري - رصد
اعتبر الصحفي الفلسطيني علي السمودي أن الاعتقالات وعمليات الدهم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية هي امتداد للمجازر التي يقوم بها في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال السمودي في اتصال هاتفي من جنين عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يعمل على تحويل مدن الضفة الغربية إلى ثكنات عسكرية ومعازل من أجل تنفيذ مخططه بتهجير الفلسطيني، لافتا إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقترب من 10 آلاف أسير معظمهم اعتقلوا من منازلهم وأماكن عملهم.

وأضاف أنه في حال لم يتحرك العالم وخاصة الدول العربية والإسلامية فإن الفلسطينيين أمام نكبة ونكسة جديدة، واصفا الوضع بالخطير جدا وسط حملات مداهمة واعتقال للفلسطينيين حيث يتم اعتقال العشرات يوميا والتحقيق معهم بتهمة دعم وتأييد غزة والتضامن معها.

وأشار السمودي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية والتي شارفت على الانهيار بسبب تصرفات الاحتلال مع ارتفاع نسب البطالة منذ بداية الحرب على غزة.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه ضد الفلسطينيين وسط صمت دولي على ارتكاب المجازر، داعيا دول العالم بما فيها الدول العربية والإسلامية إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لقوانين حقوق الإنسان والأعراف الدولية.

 




 

 


 

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