الامن العام : الدراجات الآلية ممنوعة بالأحياء السكنية اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً

وأوضحت أنّ من يخالف التعليمات سيتم حجز دراجته الآلية لمدة أسبوعين ومخالفة السائق وفق احكام قانون السير النافذ.
وبينت استثناء دراجات "السكوتر" من التعليمات، لأنها المصممة بأن يكون المحرك مثبتًا على الجزء الخلفي من الشاصي، وتعمل بمحرك بنزين أو كهرباء أو هجين، ويكون نظام الحركة فيها أوتوماتيكيًا كاملًا (full automatic)، أو التي يعتمد تصنيفها (Scooter) حسب مواصفات الشركة الصانعة".
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