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الامن العام : الدراجات الآلية ممنوعة بالأحياء السكنية اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً

ادارة السير
إدارة السير
السبت، 09-11-2024 07:34 م
الوكيل الإخباري-    أكدت إدارة السير  في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ المادة 6 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024، نصت على: "منع استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً."اضافة اعلان


وأوضحت أنّ  من يخالف التعليمات سيتم حجز دراجته الآلية لمدة أسبوعين ومخالفة السائق وفق احكام قانون السير النافذ.

وبينت استثناء دراجات "السكوتر" من التعليمات، لأنها المصممة بأن يكون المحرك مثبتًا على الجزء الخلفي من الشاصي، وتعمل بمحرك بنزين أو كهرباء أو هجين، ويكون نظام الحركة فيها أوتوماتيكيًا كاملًا (full automatic)، أو التي يعتمد تصنيفها (Scooter) حسب مواصفات الشركة الصانعة".
 
gnews

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