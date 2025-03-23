مواطنون يشتكون من تأخير صيانة طريق عمان التنموي "شارع المية" - فيديو

10:27 ص

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الوكيل الإخباري- أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من التأخير المستمر في تنفيذ أعمال الصيانة والتحويلات على طريق عمان التنموي، المعروف بـ"شارع المية"، مشيرين إلى أن المنطقة المتضررة بقيت على حالها منذ أيام قبل دخول شهر رمضان المبارك، دون أي تحركات واضحة من الجهات المعنية لإصلاح الطريق أو استكمال الأعمال المتوقفة. اضافة اعلان





وقد أوضح المواطنون أن التحويلة التي تم إحداثها في المنطقة قد تسببت في زيادة الازدحام المروري والضغط على حركة السير، مما أثر سلبًا على تنقلاتهم اليومية.



فيما يطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية على الطريق، وتوضيح مواعيد الانتهاء من الصيانة لتفادي مزيد من الأضرار .





