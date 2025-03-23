مواطنون يشتكون من تأخير صيانة طريق عمان التنموي "شارع المية" - فيديو

وقد أوضح المواطنون أن التحويلة التي تم إحداثها في المنطقة قد تسببت في زيادة الازدحام المروري والضغط على حركة السير، مما أثر سلبًا على تنقلاتهم اليومية.
فيما يطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية على الطريق، وتوضيح مواعيد الانتهاء من الصيانة لتفادي مزيد من الأضرار .
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