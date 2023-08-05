برشلونة يبرهن للزلزولي على وضعه الحقيقي

الوكيل الإخباري - برهن نادي برشلونة للاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي، على وضعه الحقيقي في الميركاتو الصيفي الحالي.



وزعمت مجموعة تقارير بأن الزلزولي بات خيارا أساسيا في قائمة المدرب تشافي للموسم الجديد، عقب تأكد رحيل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.



وكتب ماتيو موريتو، الصحفي الشهير بشبكة ريليفو، عبر حسابه بموقع تويتر "سيبقى الزلزولي في برشلونة باستثناء حدوث منعطف جذري".



وأضاف "عقب انتهاء الجولة الأمريكية للبارسا، عقد النادي الكتالوني، اجتماعا مع الزلزولي، وأبلغه بالاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، كما برهن البارسا على ذلك برفضه عرضين مهمين لشراء المغربي".



ومن المنتظر أن يرحل عثمان ديمبلي إلى صفوف باريس سان جيرمان بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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