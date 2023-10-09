برشلونة ينجو من الخسارة أمام غرناطة ولامين جمال يدخل التاريخ

الوكيل الإخباري - تجنب برشلونة هزيمته الأولى للموسم وتعادل مع مضيفه غرناطة 2-2 يوم الأحد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني في مباراة شهدت دخول نجم "البارسا" اليافع لامين جمال التاريخ.



وفي غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة وضد فريق لم يفز عليه في آخر ثلاث مواجهات بينهما (قبل اليوم)، كانت البداية صعبة جدا على برشلونة إذ وجد نفسه متخلفا بعد 17 ثانية فقط على البداية بهدف لبراين ساراكوسا الذي وصلته الكرة بتمريرة بينية من الأرجنتيني لوكاس بوي بعدما خسرها غافي، فسددها في شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن.



ثم ومن بعد محاولة بعيدة غير موفقة لمهاجم برشلونة، جواو فيليكس (24)، صدم ساراكوسا العملاق الكتالوني بهدف ثان رائع له في اللقاء وخامس هذا الموسم بعدما وصلته الكرة بتمريرة بينية من جيرار غومباو، فكسر مصيدة التسلل ثم تلاعب بالفرنسي جول كونديه قبل أن يسدد بشكل رائع في شباك تير شتيغن (29).



- لامين جمال يدخل التاريخ -



ولكن الشاب المتألق لامين جمال نجح في تقليص الفارق لبرشلونة قبيل انتهاء الشوط الأول بعدما وجد نفسه وحيدا أمام الشباك الخالية إثر تمريرة من جواو فيليكس (1+45)، ليصبح عن 16 عاما و87 يوما أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، محطما رقم الكاميروني فابريس أولينغا الذي كان يبلغ 16 عاما و98 يوما حين سجل لملغا في الفوز على سلتا فيغو 1-0 في اليوم الأول من موسم 2012-2013.

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