بسوبر هاتريك 'وانجا' ،، السلط يشارك الوحدات صدارة الدوري

الوكيل الإخباري - أنس عشا

افتتح فريق السلط منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب بفوز كاسح على معان بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب الأمير حسين في السلط.









وكان للنجم الإفريقي رونالد وانجا نصيب الأسد من خماسية السلط، حيث سجل سوبر هاتريك، فيما أحرز عبدالله خالد ذيب هدفا واحدا.

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وافتتح عبد الله ذيب التسجيل للسلط بالدقيقة "6"، قبل أن يحرز وانجا "سوبر هاتريك".



وبهذا الفوز صعد السلط ليشارك الوحدات صدارة الترتيب دوري المحترفين بـ "23" نقطة لكل منهما، وبدون أي خسارة للرهيب، كما صعد وانجا لصدارة ترتيب الهدافين بـ "9" أهداف.





أما معان فقد تجمد رصيده عند النقطة الـ "11" بالمركز الثامن على سلم الترتيب.

