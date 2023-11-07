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الثلاثاء، 07-11-2023 02:42 م

بوكيتينو: تشيلسي يستحق الإشادة

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الوكيل الإخباري - تحدث ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، عن تغلب فريقه على مضيفه توتنهام هوتسبير (4-1)، مساء الإثنين، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوكيتينو في تصريح لشبكة "بي بي سي" عقب المباراة: "هذه هي كرة القدم، حققنا الانتصار وكنا نستحق ذلك، التقنية متواجدة وعلينا تقبلها، حدثت العديد من الأمور في أرض الملعب، وتحتاج للمراجعة والتأكد".

وأضاف: "عند النظر إلى مباراة توتنهام وليفربول هنا، حقق توتنهام الفوز في الدقيقة الأخيرة، وبالتالي أعتقد أننا نستحق الإشادة، توتنهام يقدم عمل رائع لكن اليوم كنا الفريق الأفضل".
 
وعن تسجيل نيكولاس جاكسون الهاتريك، علق: "هذا أمر رائع بالنسبة له ومهم لبناء الثقة، بنتيجة (4-1) أعتقد أننا استحققنا الانتصار والنقاط الثلاث، وسنخوض مباراة مهمة للغاية الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي".

وأتم: "كان من الواضح منذ البداية أننا لا نملك قائمتنا بالكامل، علينا بناء الزخم وأمامنا فرصة يوم الأحد لإظهار ذلك بصورة جيدة".

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