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الخميس، 28-03-2024 03:18 م

بيريرا يرفض العودة للهلال

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الوكيل الإخباري - جدد البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال السعودي، المعار إلى نادي كروزيرو البرازيلي، رفضه العودة إلى الزعيم مجددًا.

وكان الهلال أعلن في يوليو/ تموز الماضي، موافقته على إعارة لاعبه بيريرا إلى صفوف كروزيرو.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مسؤولي نادي كروزيرو أكدوا أن بيريرا يرغب في البقاء مع النادي البرازيلي في الموسم المقبل.

وقال برونو فاليرو، المسؤول الإعلامي للنادي البرازيلي وفقا للصحيفة السعودية إن اللاعب سعيد في كروزيرو ويريد الاستمرار، لكنه يعلم بأن لديه عقدًا مع الهلال، ولا بد من إنهاء الأمر مع النادي السعودي.

وأشار مسؤولو النادي البرازيلي إلى أنه لا يوجد مستجدات أو تطورات حتى الآن بشأن انتقال بيريرا لهم بشكل نهائي.

وكان المدير الرياضي في كروزيرو بيدرو مارتينيز، قال في وقت سابق لصحيفة "O Jogo" البرازيلية، إن النادي وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع الهلال من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي".

ولم يقدم بيريرا منذ انضمامه إلى الهلال أوراق اعتماده، ليخرج في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي.

كما استبعد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال اللاعب البرازيلي من حساباته الفنية، ليوافق النادي على رحيله أيضًا في الصيف الماضي إلى كروزيرو البرازيلي معارا.

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