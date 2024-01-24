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الأربعاء، 24-01-2024 03:07 م

ترتيب الرياضيين الأعلى أجرا في كل العصور

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن ترتيب أعلى 10 رياضيين أجرا بكل العصور، في قائمة لم تشمل سوى النجمين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "Sportico" أن القائمة تقارن بين أرباح نجوم الرياضة في الماضي والحاضر (معدلة وفق نسبة التضخم).

وأضافت: "نجم كرة السلة مايكل جوردان يتصدر القائمة بإجمالي دخل بلغ 3.3 مليار دولار، ويأتي بعده ثلاثي الغولف تايغر وودز (2.5)، وأرنولد بالمر (1.7)، وجاك نيكلوس (1.63)".

فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في المركز الخامس بإجمالي أرباح 1.58 مليار دولار، بينما أتي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز السابع (1.48).

فيما يلي قائمة أعلى 10 رياضيين أجرا على الإطلاق:
مايكل جوردان - كرة السلة - 3.3 مليار دولار
تايغر وودز - غولف - 2.5 مليار دولار
أرنولد بالمر - غولف - 1.7 مليار دولار
جاك نيكلوس - غولف - 1.63 مليار دولار
كريستيانو رونالدو - كرة القدم - 1.58 مليار دولار
ليبرون جيمس - كرة السلة - 1.53 مليار دولار
ليونيل ميسي - كرة القدم - 1.48 مليار دولار
فلويد مايويذر - الملاكمة - 1.41 مليار دولار
روجر فيدرر - تنس - 1.38 مليار دولار
ميكلسون - غولف - 1.36 مليار دولار

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