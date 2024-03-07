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الخميس، 07-03-2024 03:14 م

تشواميني: سأتحدث مع بيريز عن مبابي

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الوكيل الإخباري - علق الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، على إمكانية قدوم مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان لصفوف الميرنجي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية، بأن مبابي أخبر إدارة البي إس جي بالرحيل في الصيف المقبل، وأنه اتفق مع ريال مدريد، لكن بدون أي إعلان رسمي من أي طرف حتى الآن.

وقال تشواميني، خلال تصريحاته لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "لم أتحدث مع مبابي عن أي شيء".

وأضاف: "لم أكن أعلم برحيله عن باريس سان جيرمان، حيث كنت آخذ القيلولة، وحين استيقظت رأيت الأخبار وكانت مفاجأة".

وأتم: "سأسأل الرئيس بيريز إذا كان مبابي يريد القدوم إلى ريال مدريد".

وشارك تشواميني في تعادل ريال مدريد أمام لايبزيج بهدف لمثله، أمس الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم ريال مدريد التأهل بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين، بعد انتصاره في الذهاب بألمانيا بهدف نظيف.

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