مبابي يبلغ ريال مدريد بقراره

الوكيل الإخباري - أبلغ الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، نادي ريال مدريد بقرار مهم بشأن مستقبله.



وذكرت العديد من التقارير، الخميس الماضي، أن مبابي أبلغ إدارة باريس بشكل نهائي بأنه لن يستمر مع النادي وسيرحل مجانا في الصيف.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أبلغ مبابي أيضا ريال مدريد في نفس الوقت بقرار رحيله عن باريس سان جيرمان.



وأشارت إلى أن مبابي أبلغ باريس وريال مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، رقم أن القرار لم يظهر للنور، إلا يوم الخميس.



وأوضحت أن تصرف مبابي بإبلاغ باريس والريال بقراره النهائي، كان موضع تقدير كبير لدى مسؤولي الميرنجي الذين انتظروا هذا الإجراء منذ فترة طويلة.



وذكرت أن مبابي اتخذ قراره باللعب للريال منذ فترة طويلة؛ حيث كان الخطاب الخاص بعدم التجديد الصيف الماضي خطوة أولى ومهمة من جانب اللاعب، لكن لا تزال هناك تفاصيل يتعين حسمها في المفاوضات الجارية بين خوسيه أنخيل سانشيز (مدير ريال مدريد)، وفايزة العماري (والدة ووكيلة مبابي).



وأدرك مبابي بأنه لن يحصل في ريال مدريد على نفس راتبه في باريس، ويتقبل هذا الأمر حتى لا يتسبب في إخلال التوازن المالي للنادي الملكي.

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