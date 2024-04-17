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الأربعاء، 17-04-2024 03:15 م

رسميا.. برشلونة يغيب عن مونديال الأندية 2025

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الوكيل الإخباري - تأكد غياب برشلونة عن منافسات مونديال الأندية 2025 بنسخته الجديدة بشكل رسمي.

وجاء ذلك عقب وداع برشلونة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، أمس الثلاثاء، بعد خسارته من باريس سان جيرمان، بنتيجة (4-1)، علما بأنه فاز ذهابا بنتيجة (3-2).

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة لم يودع دوري أبطال أوروبا فقط، بل سيغيب أيضا عن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي تضم 32 فريقا.

وكان على برشلونة أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد خروج أتلتيكو مدريد من نفس الدور على يد بوروسيا دورتموند (5-4) في مجموع المباراتين.

وكان أتلتيكو متقدما بفارق 6 نقاط على برشلونة (77 مقابل 71) وفقا لنتائج الفريقين في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

هذا الأمر يعني مشاركة أتلتيكو مدريد كثاني فريق إسباني، في المونديال، خلف ريال مدريد.

وبات أتلتيكو هو الفريق الـ 22 الذي ضمن مشاركته في البطولة من أصل 32 فريقا من المفترض أن يشاركوا.

وضمنت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وإنتر ميلان وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وبورتو وبنفيكا المشاركة في البطولة التي ستقام في 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية، في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

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