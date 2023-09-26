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الثلاثاء، 26-09-2023 04:49 م

ضربة قوية لريال مدريد قبل لقاء لاس بالماس

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الوكيل الإخباري- تعرض ريال مدريد لضربة قوية قبل 24 ساعة من مواجهة لاس بالماس، غدا الأربعاء، في الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.

وقال الميرنجي في بيان "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا أردا جولر من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ الأمامية اليسرى".

وتابع بيان ريال مدريد "موعد عودة أردا جولر، يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكان جولر قد خضع لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى عقب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الحالي، ولم يعد إلى المباريات حتى الآن، لكنه شارك اليوم في التدريبات الجماعية.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع أردا جولر (18 عامًا) في الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة التركي لمدة 6 مواسم. 

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف، قبل أن يختار اللاعب التركي، التوقيع مع ريال مدريد.

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