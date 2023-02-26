مبابي سعيد باحتمالية رحيل ميسي ونيمار

الوكيل الإخباري - يشعر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بسعادة، في ظل احتمالية رحيل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، عن "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل.



وزعمت العديد من التقارير أن ميسي رفض كل عروض التجديد مع باريس، كما ترغب إدارة سان جيرمان في إيجاد مشتر لنيمار بنهاية الموسم الحالي.



ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن مبابي سيسعد بقرار رحيل ميسي ونيمار، لأنه سيصبح النجم الأوحد في غرفة ملابس الفريق الباريسي.



بالإضافة إلى ذلك فإن علاقة مبابي لا تزال متوترة مع نيمار.



وأشارت الشبكة الفرنسية إلى مبابي سيصبح القائد في حالة رحيل الثنائي، ما سيعزز موقفه داخل غرفة الملابس بقوة، ويجعل الجميع يستمع إلى تعليماته فقط.



وأوضحت أن مبابي سيستغل صلاحياته أيضا في تحديد الصفقات الجديدة لباريس، لتعويض الرحيل المحتمل لميسي ونيمار، ليتحول اللاعب الفرنسي بذلك إلى محور المشروع الباريسي.

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