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الثلاثاء، 12-03-2024 03:14 م

مواجهة تاريخية تجمع الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق الاتحاد نظيره الهلال في لقاء الإياب لربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، حيث يأتي الهلال بمعنويات عالية بعد فوزه في مباراة الذهاب.

وبرصيد 27 انتصاراً متواصلاً في مختلف المنافسات، والصدارة في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة، يدخل الهلال، الذي يلعب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المباراة بثقة كبيرة، خصوصاً بعد تغلبه على الاتحاد بنتيجة 2-0 في الذهاب بفضل أهداف ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

من جانبه، استعد مارسيلو غاياردو، مدرب الاتحاد، لهذه المواجهة بإراحة بعض من أبرز لاعبيه مثل عبدالرزاق حمدالله وفابينيو، في آخر مباراة بالدوري، محتفظاً بأحمد حجازي ورومارينيو على دكة البدلاء. ويخطط للدفع بكامل قوته في هذه المباراة، بما في ذلك الفرنسي كريم بنزيمة، الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى، سيفتقد الاتحاد خدمات نغولو كانتي بسبب الطرد الذي تعرض له في الذهاب.

وفي تصريحاته، أشار غاياردو إلى أهمية استراحة لاعبيه قبل اللقاء المرتقب.

أما الهلال، فيدخل المباراة بكامل قوته، مع تجهيز سالم الدوسري للمشاركة في التشكيل الأساسي بجانب ميتروفيتش ومالكوم أوليفيرا.

ويُتوقع أن يستمر محمد العويس في حراسة المرمى تحت قيادة المدرب جورجي جيسوس، الذي يركز على أهمية الانتصارات المتتالية ولكن يؤكد أن الألقاب هي الأهداف الرئيسية.

وفي حال نجح الهلال بالفوز في هذه المباراة، سيسجل رقماً قياسياً جديداً لأطول سلسلة انتصارات، متجاوزاً الرقم الحالي الذي يشاركه مع نادي نيو ساينت الويلزي.

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