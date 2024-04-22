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الإثنين، 22-04-2024 03:37 م

هل دخلت كرة لامين يامال مرمى ريال مدريد؟

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الوكيل الإخباري -  شهد لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي أقيم مساء الاحد ، جدلا بعد لعبة جدلية من قبل لاعب برشلونة لامين يامال.

وخالف الخبير التحكيمي بيريز بورول، قرار تقنية الڤار بشأن اللعبة في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو ، عندما صوب لامين يامال كرة أرضية مخادعة أبعدها حارس الريال لونين بصعوبة، وطالب لاعبو برشلونة باحتساب هدف لكون الكرة تخطت خط المرمى.

ولكن حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لم يحتسب الهدف الثاني للبارسا، لأن الكرة لم تتخط الخط بكامل محيطها وأشار لاستكمال اللعب في الدقيقة 28.

وقال بورول، خلال حديثه لراديو ماركا الإسباني: "ليس لدينا تقنية لإزالة الشكوك، لكن يبدو أن الكرة دخلت المرمى بكامل محيطها عندما كان لونين داخل المرمى".

وشهد اللقاء عدة حالات تحكيمية جدلية أخرى مثل ضربة جزاء محتسبة لريال مدريد سجل منها هدف التعادل ، وركلة جزاء غير محتسبة لبرشلونة.

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