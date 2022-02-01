أجواء باردة اليوم في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً:الاجواء باردة جدا في اغلب المناطق وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .



خليج العقبة:

نهارا: الاجواء باردة نسبيا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ،الرياح جنوبية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلاً: الاجواء باردة والرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الصباح في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية .