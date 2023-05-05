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الجمعة، 05-05-2023 09:13 ص

أجواء جافة مغبرة وحارة في أغلب المناطق اليوم

حر


الوكيل الاخباري – تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة، وحارة نسبيا ومغبرة في العديد من المناطق خاصة المناطق الشرقية من المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، كما وتسود رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في أغلب المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي( 4-5) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول والبادية، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.


كما يطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول والبادية ، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.


أما الاثنين فيطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 32 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 12، وفي مرتفعات الشراة 30 - 11، وفي مناطق البادية 36 - 16، وفي مناطق السهول 33 - 13، وفي الأغوار الشمالية 39 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 21، وفي البحر الميت 39 - 21، وفي خليج العقبة 40 - 22 درجة مئوية.


 




 

 


 

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