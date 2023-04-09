الأرصاد: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع رياح مثيرة للغبار اليوم

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلات الإعتيادية بحوالي (10-11) درجة مئوية، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الأجواء أثناء النهار حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات المساء والليل يحتمل هطول زخات محلية خفيفة من المطر في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان



التحذيرات ليوم الاحد:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في عدة مناطق خاصة في مناطق البادية.