المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة ورطبة

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار احياناً في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية .

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ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية.



التحذيرات ليوم الخميس :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



أما يوم الجمعة قالت الارصاد إن درجات الحرارة تنخفض لتسجل أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تقترب من المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة حيث تتكاثر الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً خاصة في المناطق الغربية من المملكة ويتوقع سقوط زخات خفيفة متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية تمتد في ساعات الليل المتأخر إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية



التحذيرات ليوم الجمعة :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.