الجمعة 01-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بايدن: تحدثت مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن غزة

تحويل حركة المركبات اثر انقلاب صهريج محروقات في عمان

أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت

البنتاغون: ملتزمون بإجراء تحقيق بشأن وفاة الطيار بوشنل

حماس: إسرائيل تمارس الكذب حول مجزرة دوار النابلسي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بير زيت شمال رام الله

البيت الأبيض: الخسائر المتواصلة في الأرواح في غزة مثيرة للقلق

الحوثي: لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا

شاهد : مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة الملك في عملية الإنزال - فيديو

تهنئة المحامية انوار احمد فرج الخوالده

الجمعة، 01-03-2024 08:55 ص

أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت

1071830ce10e065cdc3a7c354211c421


الوكيل الإخباري-  تسود اليوم الجمعة، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وتتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الاثنين، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 4 وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 19 - 7، وفي الأغوار الشمالية 27 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

1100

تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يوم الخميس

برد

الأرصاد: أجواء باردة في أغلب المناطق

1

تطورات الحالة الجوية وطقس يوم الاربعاء

1120192822927607566034

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن

رعد2

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة

أخبار متعلقة
1

تطورات الحالة الجوية وطقس يوم الاربعاء

1

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة للمملكة

444

الأرصاد: انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار للمملكة بهذا الموعد

1

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

1202425183034873521832

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم السبت - تحذيرات

220241205524702284585

الارصاد : ثلوج على هذه المناطق خلال الساعات القادمة