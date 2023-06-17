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كتلة هوائية حارة نسبيا تؤثر على المملكة اليوم

السبت، 17-06-2023 06:07 ص

كتلة هوائية حارة نسبيا تؤثر على المملكة اليوم

درجة حراره


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية ،الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية .

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ليلاً:  تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
 التحذيرات ليوم السبت : 


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة أوقات الذروة.


أما يوم الأحد نهارا تنخفض درجات الحرارة حيث تصبح الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تثير الغبار أحيانا.


 ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية
التحذيرات ليوم الاحد:


احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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