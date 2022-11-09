الأرصاد: أمطار غزيرة ورعد اليوم في هذه المناطق من المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، حيث تسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة مع هطول أمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشمالية الشرقية قد تكون لفترة محدودة غزيرة احياناً ويصحبها الرعد، كما وتمتد زخات خفيفة من المطر الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــــلاً:

تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي وتتناقص كميات الغيوم ؛ وتسود أجواء باردة بوجه عام مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، وارتفاع الموج خفيف في البحر.



التحذيرات:

-احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية .

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول في ساعات الصباح والليل المتأخرة.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

