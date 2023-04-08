الأرصاد: أمطار وسيول وأجواء مغبرة اعتباراً من مساء الغد

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، انه اعتبارا من يوم الاثنين، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض درجة الحرارة بشكل قليل مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية وتسود أجواء مغبرة ودافئة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.



وبينت الدائرة انه يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات في ساعات ما بعد العصر غزيرة في جنوب المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد على فترات مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها العقبة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية .

اضافة اعلان



ومع ساعات مساء يوم غدا الاحد هناك احتمال لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في جنوب المملكة والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول في ما بعد الظهر جنوبية غربية تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية.



ويوم الثلاثاء المقبل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس لتسجل أقل من معدلاتها الإعتيادية ، الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة ،مع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح خاصة في جنوب وشرق المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. ليلاً:الأجواء باردة وغائمة جزئيا و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

