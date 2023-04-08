السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد: أمطار وسيول وأجواء مغبرة اعتباراً من مساء الغد

أكثر من 18 وظيفة شاغرة في منظمة دولية في الأردن - رابط التقديم

نيويورك مجرد بداية.. متاعب قضائية جديدة تلوح أمام ترامب

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط فورا

الأردن .. سعر كيلو البطيخ من 1.5 إلى 2 دينار

3 اصابات بمشاجرة جماعية في اربد

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أردنيون يوظفون التكنولوجيا في توفير قراءات الطقس والتربة للمزارعين

البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط

الحكومة تثبت سعر الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي

السبت، 08-04-2023 05:59 م

الأرصاد: أمطار وسيول وأجواء مغبرة اعتباراً من مساء الغد

420237222150254702306


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، انه اعتبارا من يوم الاثنين، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض درجة الحرارة بشكل قليل مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية وتسود أجواء مغبرة ودافئة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. 

وبينت الدائرة انه يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات في ساعات ما بعد العصر غزيرة في جنوب المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد على فترات مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها العقبة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية .

اضافة اعلان


ومع ساعات مساء يوم غدا الاحد هناك احتمال لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في جنوب المملكة والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول في ما بعد الظهر جنوبية غربية تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية.


ويوم الثلاثاء المقبل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس لتسجل أقل من معدلاتها الإعتيادية ، الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة ،مع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح خاصة في جنوب وشرق المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. ليلاً:الأجواء باردة وغائمة جزئيا و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

1202228142428585133074

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن في هذا الموعد

مطر ١

أمطار غزيرة تشهدها المملكة الاثنين القادم

حر

موجة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدًا

3202331122933816827813

مواقع طقس : امطار رعدية غزيرة قادمة الى الاردن بهذا الموعد

420232215917642268234

تعرف على حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

أخبار متعلقة
331c900f-main_image6352307d99af1-1

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة بهذا الموعد

IMG_3821

المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي

مطر٢

أمطار غزيرة قادمة إلى المملكة في ثالث أيام رمضان

شمس

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

00

تعمق تأثير المنخفض الجوي في المملكة اليوم

مطر6

أمطار يصحبها الرعد تشهدها مناطق في المملكة اليوم