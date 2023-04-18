الثلاثاء 18-04-2023
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الثلاثاء، 18-04-2023 06:04 ص

الأرصاد تتوقع هطول زخات متفرقة من المطر يصاحبها الرعد

رعد


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي  (4-5) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية. 

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 ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات ليوم الثلاثاء:
- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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