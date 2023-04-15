السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 15-04-2023 09:13 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ودافئة في باقي المناطق ،مع ظهور بعض ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. 

ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية والبادية، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور الغيوم على اتفاعات مختلفة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول على فترات الى شمالية غربية .

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