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الإثنين، 22-04-2024 06:05 ص

أعلى درجة حرارة تسجلها عمان اليوم - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - يكون الطقس اليوم الاثنين دافئ نسبياً في معظم مناطق المملكة، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق للأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وأضافت أن أعلى درجة حرارة تسجلها العاصمة عمان اليوم 26 درجة مئوية أما الأغوار والعقبة 34 درجة مئوية.

ونوهت أن الطقس في خليج العقبة حار نسبياً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت من  احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

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