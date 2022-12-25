الأحد 25-12-2022
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الأحد، 25-12-2022 12:36 م

الأرصاد: رياح نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة غداً

ححح


الوكيل الاخباري - يبدأ تأثير المنخفض الجوي الذي يتمركز فوق جزيرة قبرص المصحوب بكتلة هوائية باردة مع صباح غدا الاثنين ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة بين الحين والآخر، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات في المناطق الشمالية من المملكة مع بقائها ماطرة في باقي المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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التحذيرات  :
- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة.


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية نتيجة الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.


- خطر الإنزلاق على الطرقات مع هطول الأمطار
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.


 




 

 


 

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