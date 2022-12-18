الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض القبرصي والأمطار القادمة الى الأردن

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب تأثر المملكة بمنخفض جوي نهاية الأسبوع الحالي.

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" أنه سيبدأ تأثير كتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليلة الأربعاء ويستمر حتى مساء الخميس المقبل، حيث سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وتهطل الأمطار.



وتوقع آل خطاب أن المناطق الشمالية والوسطى من المملكة ستشهد أمطارا غزيرة مع بداية الانقلاب الشتوي ومربعانية الشتاء والتي تصادف يوم الخميس المقبل.



وبين أنه من المتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي ثاني الأسبوع القادم وستشهد زخات مطرية غزيرة.



وأوضح آل خطاب أن الارصاد الجوية تراقب الانظمة الجوية مستبشرين بحالات جوية عديدة خلال مربعانية الشتاء.