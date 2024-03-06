الارصاد : عودة الامطار الى المملكة الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم غد الخميس باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول.

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التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.