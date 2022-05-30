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الإثنين، 30-05-2022 06:11 ص

الاجواء جافة وحارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

عمان 1


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الاجواء جافة وحارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم العالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــــلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:


- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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