الاجواء جافة وحارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الاجواء جافة وحارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم العالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.