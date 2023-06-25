الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد : انخفاض قليل على الحرارة الاثنين

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الأحد، 25-06-2023 11:23 م

الارصاد : انخفاض قليل على الحرارة الاثنين

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً ، مع بقاءها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في شرق المملكة.
 
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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