الارصاد : أمطار على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه ومع ساعات المساء اليوم الاحد تكون اجواء المملكة مائلة للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة .



وتوقعت الادارة سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر الادارة خلال الساعات القادمة من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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