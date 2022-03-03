الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 03-03-2022 06:00 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

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 الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تميل الاجواء الى الاستقرار، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار تثير الغبار في مناطق البادية.

التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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