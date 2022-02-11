الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الوكيل الاخباري - تتناقص كميات الغيوم الليلة وتسود اجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



⚠ التحذيرات:



🔺 خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

🔺 خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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