الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الوكيل الاخباري - تتناقص كميات الغيوم الليلة وتسود اجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
⚠ التحذيرات:
🔺 خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.
🔺 خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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