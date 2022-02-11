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الجمعة، 11-02-2022 06:45 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

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الوكيل الاخباري - تتناقص كميات الغيوم الليلة وتسود اجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
 
⚠ التحذيرات:

🔺  خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.  
🔺 خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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