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الأربعاء، 24-01-2024 02:59 م

كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي جديد تؤثر على المملكة غداً

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن المملكة تتأثر يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص.

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وبينت الدائرة في نشرتها، أنه يطرأ انخفاض على الحرارة، الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

ونوهت إلى أنه تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.

 

أما ليلاً تزداد كميات الغيوم تدريجياً لتتحول الأجواء إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وحذرت الدائرة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب.


 




 

 


 

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