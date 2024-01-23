الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

منخفضان جويان متتاليان يقتربان من الاردن أحدهما قطبي

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الثلاثاء، 23-01-2024 10:38 م

منخفضان جويان متتاليان يقتربان من الاردن أحدهما قطبي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تستمر فرص تساقط الامطار حتى يوم الخميس على فترات في بلاد الشام وشمال مصر واجزاء متفرقة من شمال العراق، وفق مواقع طقس عالمية .

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اما يوم الجمعة تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد يحمل كميات كبيرة من الامطار الغزيرة والرعدية بمشيئة الله تعالى والهطولات المطرية ستكون اشمل .


و ليلة الاحد / الاثنين تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد من اصل قطبي محمل بكميات كبيرة من الامطار وفرص الثلوج مرتفعة فوق المرتفعات العالية .

 

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