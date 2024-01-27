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السبت، 27-01-2024 06:38 م

الارصاد : منخفض بارد جداً الثلاثاء وثلوج على هذه المناطق

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء القادم بمنخفض جوي يتمركز إلى الجنوب من جزيرة قبرص، مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا وتنخفض قليلا درجات الحرارة وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد ، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا.

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ووفق ادارة الارصاد الجوية مع ساعات الليل تزداد برودة الأجواء، وتهطل زخات من المطر بين الحين والاخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، تكون أحيانا مخلوطة بالثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، وفي ساعات متأخرة من الليل هناك مؤشرات أولية لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية.

 

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