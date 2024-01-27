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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 27-01-2024 06:22 م

تطورات المنخفض والحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الاجواء يوم الاحد باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

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ووفق ادارة الارصاد الجوية من المتوقع خلال ساعات الليل ان تسود أجواء اكثر برودة، وتنحصر فرصة هطول المطر بإذن الله في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية من المملكة قد تكون في ساعات متأخرة من الليل في شمال المملكة غزيرة احيانا يتخللها لفترات قصيرة هطول أمطار متجمدة.


وتحذر الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.

 

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