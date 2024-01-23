تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء ستكون الليلة باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اضافة اعلان

اما يوم غدٍ الأربعاء، تبقى الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً



وبيّنت الإدارة أنه خلال المساء تكون الأجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.