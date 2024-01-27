السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الساعات الـ 48 الماضية

الوكيل الإخباري - بلغت أعلى كمية هطول مطري خلال الساعات الـ 48 الماضية بالمناطق الوسطى حيث سجلت محطة رصد السلط 74,6 مليمتر تليها محطة رصد راس منيف في المناطق الشمالية والتي سجلت 65,4 مليمتر.

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وأوضحت الأرصاد الجوية وفق بيان صحفي، السبت، أن المجاميع المطرية بلغت في كل من المحطات، متمثلة بالمناطق الشمالية، إربد 39, الرمثا 23, الباقورة 30,5، صما 53,2، وادي الريان 40,5، وفي جرش 22.



وفي المناطق الوسطى، سجلت محطة مطار عمان المدني، 14,6، حدائق الحسين 49,5، القويسمة 7,4، وسط البلد 9,6، مطار الملكة علياء 13,8، الزرقاء 11,8، الغباوي 4,7، الخالدية الظليل 6 .



أما في المناطق الشرقية، سجلت محطة المفرق 16,8، وفي الأزرق 0,2.

وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية، أوضحت "الأرصاد"، ان في محطة رصد القطرانة بلغت 2,8، الربة 30، الغور الصافي 0,5، الطفيلة 4,7، الشوبك 16، البترا 0,5، في حين لم تسجل محافظتي معان والعقبة أي معدلات هطول خلال الـ 48 ساعة الماضية.