تساقط أمطار متوسطة الشدة اليوم على هذه المناطق بالمملكة

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا الى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات ما بعد الظهر الى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية أنه من من المتوقع ان تكون الامطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.

