تعرف على الحالة الجوية في الأردن خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قالت إدارة الأرصاد الجوية أن الأجواء خلال عيد الأضحى المبارك ستكون صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق.

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وأضافت اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن الأجواء ستكون صافية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مؤكدة أنه لا مؤشرات لزخات مطرية أو أجواء مغبرة .



ونوهت أن درجات الحرارة ستتراوح في عمان خلال أيام العيد من 31 إلى 33 درجة مئوية أما في العقبة والبحر الميت من 33 إلى 40 درجة مئوية.



وأكدت أن الأجواء ليلاً ستكون لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق.

