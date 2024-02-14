تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الخميس باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة تتحول الاجواء الى غائمة ويتجدد هطول المطر في العديد من المناطق، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والاماكن المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية و المناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها العقبة.

-خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها .

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.